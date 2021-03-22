В Брянске временно закроют переезд возле платформы Мальцевская Фото: Анатолий ЯКИМОВ

В Брянске 23 марта с 09.00 до 17.00 ограничат движение автотранспортных средств на железнодорожном переезде 136 километр. Он находится возле платформы Мальцевская перегона Брянск Орловский - Орджоникидзеград. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщают в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Место ремонта можно будет объехать через путепровод возле железнодорожного вокзала Брянск-Орловский.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».