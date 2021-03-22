В Брянске временно закроют переезд возле платформы Мальцевская
Фото: Анатолий ЯКИМОВ
В Брянске 23 марта с 09.00 до 17.00 ограничат движение автотранспортных средств на железнодорожном переезде 136 километр. Он находится возле платформы Мальцевская перегона Брянск Орловский - Орджоникидзеград. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщают в службе корпоративных коммуникаций МЖД.
Место ремонта можно будет объехать через путепровод возле железнодорожного вокзала Брянск-Орловский.
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