Брянский художник нарисовал граффити в честь воссоединения Крыма с Россией

В Брянске на одной из стен художник Виталий Короткий вместе с волонтерами нарисовали красочное граффити - парусник в море. Фото: соцсети.

В Брянске на одной из стен художник Виталий Короткий вместе с волонтерами нарисовали красочное граффити - парусник в море. Под ним сделали подпись: «Крым вернулся в родную гавань».

Изображение приурочили к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Информация об этом появилась в воскресенье, 21 марта, в социальных сетях.

Активисты подарили городу изображение в рамках акции «Крым. Россия. Весна». Пользователи социальных сетей дали работе положительные оценки.

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