В Брянской области 21 марта похолодает до минус 6 градусов

В Брянской области в воскресенье, 21 марта, похолодает до минус 6 градусов. Фото: ЦУР Брянской области.

В Брянской области в воскресенье, 21 марта, похолодает до минус 6 градусов. Днем ожидают облачную с прояснениями погоду. Местами ночью возможны осадки в виде снега.

В ночное время суток температура опустится от минус 6 до минус 1 градуса. Днем потеплеет от минус 2 градусов до плюс 3 градусов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Ветер подует в западном и юго-западном направлениях со скоростью 8-13 метров в секунду. На дорогах сохранится гололедица.