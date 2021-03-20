В Брянске на кладбище иномарка сбила пенсионера

В Советском районе Брянска на кладбище иномарка сбила пенсионера. ДТП произошло в пятницу, 19 марта, около 08.20 на улице Красноармейской. По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля «Фольсваген Поло», двигаясь задним ходом, на территории кладбища Советского района наехал на 66-летнего пешехода.

- В результате ДТП мужчина получил ушиб левого коленного сустава, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - Ему назначили лечение и отпустили.

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