Брянская полиция изъяла из незаконного оборота 34 единицы оружия

Также в числе находок – 251 боеприпас и девять различных частей к оружию. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

34 единицы оружия, не состоящего на учете, изъяли из оборота брянские полицейские за время проведения операции «Арсенал». Также в числе находок – 251 боеприпас и девять различных частей к оружию, сообщают в пресс-службе УМВД по региону.

Рейды выявляли правонарушения, связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, в том числе времен Великой Отечественной войны.

Так, только за одни сутки в Брянской области полицейские выявили 39 таких фактов. В девяти случаях возбуждали уголовные дела, в 20 – назначали необходимые исследования. Девять нарушителей добровольно сдали оружие и боеприпасы.

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