Брянца заключили под стражу за убийство знакомого

Жителя Стародубского района, обвиняемого в убийстве, заключили под стражу. Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

Жителя Стародубского района, обвиняемого в убийстве, заключили под стражу. Во время следствия предварительно установили, что пьяный 47-летний мужчина 13 марта находился в доме своего знакомого по улице Московской в дерене Камень.

Они выпивали. Между ними внезапно завязалась ссора. В результате обвиняемый несколько раз выстрелил из ружья в приятеля. От полученных телесных повреждений тот умер в лечебном учреждении на следующий день.

- Следователи изъяли оружие совершения преступления, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. – С учетом собранных доказательств, подозреваемому предъявили обвинение в убийстве. По ходатайству следователей, суд вынес решение о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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