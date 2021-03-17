Брянец в интернет-магазинах тайно расплачивался банковской картой отца

В Погарском районе Брянской области сын в тайне от отца оплачивал покупки в интернет-магазинах его банковской картой. 50-летний житель поселка Запесочье, обнаружив пропажу денег со счета, обратился в полицию.

Полицейские провели расследование и выяснили, что 27-летний сын обратившегося за последние три месяца получил по почте несколько посылок. В отсутствие отца злоумышленник взял его карту и переписал ее реквизиты. С их помощью платил за покупки в интернет-магазинах. В общем он потратил 76 тысяч рублей. Сам молодой человек нигде не работал и находился на иждивении родителей.

- По данному факту завели уголовное дело по статье «Кража», - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Она предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».