В брянском Новозыбкове выбрали самую красивую студентку педколледжа

Фото: сайт Новозыбковского педагогического колледжа. Полина Делешева - крайняя справа.

Конкурс красоты «Мисс-колледж - 2021» провели в педагогическом колледже в брянском городе Новозыбков. Его победительницей стала студентка четвертого курса Полина Делешева, сообщают на официальном сайте образовательного учреждения.

В 2021-м конкурс провели в четвертый раз.

В финале участницы прошли несколько испытаний. Прежде всего, им следовало рассказать о себе – в формате песни «Из чего же сделаны наши девчонки». Также девушки дефилировали, отвечали на вопросы и демонстрировали свои таланты.

Жюри конкурса отметило сказку «Крылья ангела» в исполнении Полины Делешевой. И оригинальный номер «Зеркало» первокурсницы Анастасии Гридуновой. В итоге первой присудили главный титул конкурса, а второй - второй «Вице-мисс-2021».

Также по итогам конкурса звания первой «Вице-мисс» удостоилась Яна Иващенко. Екатерину Замаруеву назвали «Мисс Грация», а Марину Грамма - «Мисс Очарование».

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