Жительницу Брянска осудят за убийство знакомого. Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

Жительницу Брянска осудят за убийство знакомого. Во время следствия установили, что пьяная женщина вечером 30 декабря 2020 года находилась со своим приятелем в квартире своей матери, расположенной в многоквартирном доме по улице Харьковской. Мужчина и обвиняемая поссорились. Во время перепалки она сначала несколько раз ударила его руками и ногам и по лицу. А затем еще несколько раз ножом в грудь и голову. От последних ударов мужчина умер на месте происшествия.

- Следователи собрали достаточно доказательств для того, чтобы предъявить женщине обвинение и завершить расследование, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. – Уголовное дело передали в суд.

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