В Брянске ищут 23-летнего Андрея Голоколенова

Фото: группа «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Брянской области» в vk.com.

В Брянске пропал Андрей Алексеевич Голоколенов 1998 года рождения. С 15 марта его местонахождение неизвестно. Молодой человек нуждается в медицинской помощи. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавый, русые волосы, карие глаза. Был одет в синюю куртку с капюшоном, синие джинсы, темно-коричневые ботинки, черную шапку с оранжевой надписью.

Если вы располагаете информацией о пропавшем, просьба сообщить на телефон горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52 или в полицию: 02, 102.

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