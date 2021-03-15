В Брянске на бежицком пляже развалилась новая лестница

Фото: Михаил Шпаков.

В Брянске на центральном пляже Бежицкого района рассыпалась недавно сделанная новая лестница. Она не простояла и года после капитального ремонта.

Об этом рассказал житель областного центра Михаил Шпаков в социальной сети. Он поделился фотографиями объекта. Также горожанин опубликовал снимок с не убранной урной, вокруг которой валяется мусор.

– Благоустройство, которое изначально делалось с грубыми ошибками, – написал он. – Это все на наши с вами налоги! Поставили урны? Молодцы какие. А про то, что их еще и убирать нужно - забыли.

Напомним, летом 2020 года в Брянске провели благоустройство бежицкого центрального пляжа. Тогда же подрядчики сделали новую лестницу к зоне отдыха. Реконструкция пляжа вызвала неоднозначные отклики среди жителей Брянска. Многим ремонт не понравился.

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