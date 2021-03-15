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Происшествия15 марта 2021 17:34

Житель Брянска до смерти забил своего знакомого

Обвиняемого заключили под стражу
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянске заключили под стражу 37-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

По версии следствия, 11 марта 2021 года нетрезвый мужчина в своей квартире по улице Октябрьской поссорился со своим знакомым. Он начал его избивать руками по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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