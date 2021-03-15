В Брянске при горполиклинике №1 откроют ПЦР-лабораторию

ПЦР-лабораторию планируют создать при Брянской городской поликлинике №1 в Бежицком районе. Об этом заявила главврач медучреждения Ирина Агафонова на недавнем заседании оперативного штаба.

В этом году первая городская получила из бюджета области 98 миллионов рублей. Помимо создания ПЦР-лаборатории, деньги направят на дальнейшие капремонты корпусов поликлиники. Также есть задумка создать централизованное отделение клинической лаборатории Бежицкого района - на базе седьмого корпуса.

Также в 2021-м планируют завершить благоустройство территории корпуса №3. Его капитально отремонтировали в прошлом году. Уже разработано единое проектное решение: для этой территории и территории вокруг строящегося оздоровительного комплекса с бассейном.

Кстати, годом ранее на обновление поликлиники и оборудование для медучреждения израсходовали 195 миллионов рублей. Тогда закупили компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, маммограф, щелевые лампы, аппарат УЗИ, два переносных УЗИ, биохимический анализатор, офтальмоскоп и видеофиброгастроскоп.

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