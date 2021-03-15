В Брянске с 9 по 12 марта поймали восемь безмасочников

В Брянске задержали восемь нарушителей масочного режима. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске задержали восемь нарушителей масочного режима. Каждому из них выписали административные документы. Межведомственные рейды прошли с 9 по 12 марта.

Комиссия обследовала магазины, кафе, салоны красоты, торговые центры. Всего обошли 127 объектов.

- Полицейские составили по два протокола в Бежицком, Володарском, Советском и Фокинском районах, - сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. – Проверки проводят ежедневно.

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