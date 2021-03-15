Житель Брянска получил полтора года колонии за хранение наркотика

В Брянске 15 марта 26-летнего местного жителя признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотика. В суде установили, что в июле 2020 года мужчина сорвал на пустыре в Советском районе города ветви конопли и принес к себе домой. Он их высушил и получил больше 780 грамм марихуаны.

Наркотик хранил у себя дома до сентября 2020 года. После его изъяли сотрудники УМВД России по Брянску.

- Виновного приговорили к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Приговор в законную силу не вступил.

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