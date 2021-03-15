Брянскую область 15 марта окутал туман

Брянскую область в понедельник ,15 марта, окутал туман. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Брянскую область в понедельник,15 марта, окутал туман. Ночью и днем синоптики обещают небольшой дождь. Ночью на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью от минус 1 градуса до плюс 4 градусов. Днем – от плюс 3 градусов до плюс 8.градусов. Ветер подует в южном направлении со скоростью 8-13 метров в секунду, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Туман существенно осложнят видимость на дороге,. Поэтому сотрудники УГИБДД УМВД России по брянской области водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».