В Брянской области услуги бань выросли на 13,2 процента

В Брянской области за февраль услуги бани подорожали на 13,2 процента. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области за февраль услуги бани подорожали на 13,2 процента. А в целом платные услуги выросли на 0,4 процента, сообщает Брянскстат.

Также увеличилась на 5,3 процента стоимость химчистки одежды, на 6,2 процента – услуг в сфере страхования, на 2,9 процента - посреднических и прочих услуг.

Меньше всего подорожание коснулось ателье, печати фотографий, медицинских услуг, проживания в гостинице, банковских операций. Здесь цены увеличились в пределах одного процента.

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