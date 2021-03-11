В Брянске с 15 марта могут запустить асфальтный завод

В Брянске с 15 марта планируют запустить в работу один из асфальтных заводов. Точная дата начала его работы зависит от погоды. Как правило, такие предприятия начинают работать на месяц позже.

Но в этом году по поручению губернатора завод должен начать поставлять дорожникам горячий асфальт как можно раньше. Это позволит ускорить ямочный ремонт на разрушившихся за зиму дорогах.

В городе разработали новый регламент ямочного ремонта, что даст возможность уйти от некачественно заделанных выбоин. Для подрядчиков проведут «мастер-классы» по устранению ямочности на дорогах.

Ямы теперь заделывать будут не только на гарантийных дорогах, но и на тех, которые ремонтировали более пяти лет назад, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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