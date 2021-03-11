Прокуратура потребовала провести воду в брянскую деревню

В Клетнянском районе у жителей деревни Соловьяновка нет полноценного водоснабжения. Здесь отсутствуют и собственные скважины, и центральный водопровод.

Еще в 2020 году прошла прокурорская проверка. По ее итогам в суд направили иск с требованием обязать администрацию муниципального образования «Мирнинское сельское поселение» организовать холодное водоснабжение на территории деревни и (или) подвоз питьевой воды.

- Суд удовлетворил требование прокурора, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Суд вынес решение об организации водоснабжения жителей деревни в срок до 1 сентября 2021 года. Исполнение решения суда стоит на контроле.

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