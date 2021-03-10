В Брянской области выявили массовые нарушения при производстве питьевой воды

В Брянской области выявили массовые нарушения при производстве бутилированной воды. К административной ответственности привлекли руководителей девяти компаний, сообщают в природоохранной прокуратуре региона.

В числе нарушителей - ООО «Аква-Мир», ООО «Источник жизни», ООО «Брянскагроздравница». Претензии к их работе, в основном, схожи. Так, у многих отсутствовал должный производственный контроль, не проводились лабораторные испытания воды, не было технических условий на готовую продукцию. Также производители зачастую не соблюдали требования к зонам санитарной охраны скважин.

- В адрес руководителей организаций внесены представления, - комментирует заместитель Брянского природоохранного прокурора Владилен Дерков. - В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на нашем контроле.

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