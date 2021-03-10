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Приезжая из Волгограда обнулила карту брянской пенсионерки

Предполагаемая преступница скрывалась от полиции три месяца
Анна ЛЕВКИНА
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Уголовное дело завели на уроженку Волгоградской области, которая обворовала пожилую родственницу на Брянщине.

Уголовное дело завели на уроженку Волгоградской области, которая обворовала пожилую родственницу на Брянщине.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Уголовное дело завели на уроженку Волгограда, которая, как полагает следствие, обворовала свою 71-летнюю родственницу в Брянской области. Ущерб от ее действий превысил 73 тысячи рублей, сообщают в пресс-службе УМВД по региону.

Пострадавшей по делу проходит бежичанка. С ее банковской карты пропали 73600 рублей. Об инциденте пенсионерка поспешила заявить в полицию.

Вскоре выяснилось, что сбережения жительницы Брянска присвоила иногородняя родственница. По предварительным данным, та обманом подключила к карте пожилой женщины услугу «Мобильный банк». И в течение месяца переводила деньги на свой счет, а затем обналичивала и тратила на личные нужды.

- Оперативники задержали подозреваемую в Волгоградской области только спустя три месяца, - уточняют в полицейской пресс-службе. - В настоящее время по решению суда женщину арестовали. В соответствии с законодательством ей грозит до шести лет колонии.

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