В Дятьковской районной больнице закрыли коронавирусный госпиталь

В Дятьковской центральной районной больнице закрыли госпиталь для лечения больных коронавирусом пациентов. Фото: ГТРК "Брянск".

В Дятьковской центральной районной больнице закрыли госпиталь для лечения больных коронавирусом пациентов. Произошло это во вторник, 9 марта, сообщает ГТРК «Брянск».

Учреждение здравоохранения переходит к обычному режиму работы. Здесь проводят тщательную дезинфекцию, медперсонал сдает тесты на коронавирус.

Сейчас в Брянской области работают восемь коронавирусных госпиталей. В них лечатся больше 900 пациентов.

В области продолжают массово вакцинировать жителей от ковида. Уже около 50 тысяч человек сделали прививки.

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