Житель Брянской области незаконно вырубил 30 деревьев

Жителя Дубровского района осудят за незаконную вырубку леса. Фото: СУ СК России по Брянской области.

Жителя Дубровского района осудят за незаконную вырубку леса. По версии следствия, в апреле 2019 года мужчина от имени и в интересах своего отца обратился в Дубровское лесничество с заявлением о предоставлении лесных насаждений для заготовки древесины для того, чтобы отремонтировать дом отца.

В мае 2019 года отец умер, однако обвиняемый от имени покойного оплатил предоставляемую лесничеством древесину. Также подписал договор с государственным учреждением, на основании которого незаконно вырубил 30 деревьев на 18 кубических метрах . Мужчина вырубил лес на отведенном ему участке.

- Своими действиями обвиняемый причинил государству ущерб в особо крупном размере, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Его сумма составила больше 493 тысяч рублей. На него завели уголовное дело. Его передали в Дубровский районный суд.