Учеников брянской гимназии накормили опасным мясом

Учащихся гимназии №1 Брянского района накормили мясом, содержащим гормональные препараты. В октябре прошлого года в образовательном учреждении обнаружили мясо с остатками дексаметазона из группы кортикостероидов.

В Арбитражный суд Брянской области обратились представители Россельхознадзора. Они потребовали привлечь к административной ответственности ООО «Мясной дом», ранее ООО «Мясокомбинат «Тамошь».

Требование удовлетворили. В решении суд указал следующее: «…дексаметазон является медицинским и ветеринарным лекарственным препаратом из группы кортикостероидов. Использование в пищу продуктов животного происхождения, содержащих лекарственные средства (гормональные препараты), может вызывать неблагоприятные для здоровья последствия у людей, могут оказывать аллергический и токсический эффект. Такая продукция производства представляет угрозу для здоровья человека, в особенности в отношении наиболее уязвимых групп населения как дети»

- ООО «Мясной дом» получил штраф в 300 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области. – Решение суда в законную силу пока не вступило.