Брянец едва не лишился 15 тысяч рублей за сомнительный ковид-протокол

Брянский областной суд отменил приговор, который вынесли в Погаре местному жителю, якобы нарушившему коронавирусный режим. И освободил мужчину от уплаты штрафа в 15 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Брянские новости».

При рассмотрении апелляции установили, что на брянца уличили в повторном нарушении так называемого «антикоронавирусного» законодательства – в частности, тот не использовал защитную маску, находясь в отделении полиции. На нарушителя составили административный протокол, а впоследствии оштрафовали.

Однако при изучении материалов дела выяснилось, что указанный протокол правоохранители сфальсифицировали. Так, в нем были исправления в дате совершения правонарушения. Плюс в документе отсутствовала подпись самого нарушителя.

В итоге административное дело суд прекратил – в связи с истечением сроков давности. А наложенный штраф Погарским районным судом отменил.