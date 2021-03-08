В Брянске ищут 63-летнего Александра Денисова

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт".

В Фокинском районе Брянска пропал Александр Сергеевич Денисов 1957 года рождения. Он не выходит на связь с 4 марта 2021 года. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы с проседью. Особая примета – темно-русая с проседью борода.

Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, серые спортивные штаны и черную обувь. Мужчина может находиться в любом районе. Сообщается, что он нуждается в медицинской помощи.

Если вы располагаете информацией о пропавшем, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или в полицию - 02, 102.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».