В Брянской области нашли живым 31-летнего мужчину

Брянской области нашли живым 31-летнего Валерия Ермакова. Фото: "Лиза Алерт".

В Брянской области нашли живым 31-летнего Валерия Ермакова. Информацию опубликовали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Мужчину разыскивали со 2 марта. Он ушел из дома в городе Фокино в неизвестном направлении.

- Найден, жив! – пишут волонтеры в комментариях под постом. - Спасибо всем кто помогал в поиске и распространении информации!

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