Брянского таможенника поймали на взятке

В Брянской области инспектора отдела таможенного оформления и контроля подозревают в мошенничестве. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Брянской области инспектора отдела таможенного оформления и контроля подозревают в мошенничестве. Во время следствия установили, что он 26 февраля, находясь при исполнении служебных обязанностей, на многостороннем автомобильном пункте пропуска Троебортное взял деньги у иностранца. За это таможенник разрешил выезд его автомобиля с территории России.

- Инспектора таможни заключили под стражу,- сообщают в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте. – На него завели уголовное дело. Расследование продолжается.

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