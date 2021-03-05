Брянцев пригласили на выставку «Монеты славы»

В Брянске в Центральной детской библиотеке имени Максима Горького работает выставка «Монеты славы». Об этом сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. На ней представлены памятные монеты, посвященные спортсменам и их достижениям.

Одна из серебряных монет посвящена лыжнице Галине Кулаковой. Она стала 4-кратной олимпийской и 5-кратной чемпионкой мира, обладательницей Кубка мира, 39-кратной чемпионкой СССР. За свою спортивную жизнь Галина Алексеевна прошла на лыжах расстояние, равное двум оборотам вокруг Земли.

Есть на экспозиции уникальная золотая монета «История олимпийского движения в России» Весит она три килограмма. Ее рекордный номинал — 25 000 рублей. Выпущено не более 100 таких монет.

С выставку представило Отделение по Брянской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. Вся интересная информация о ней находится на сайте МБУК «ЦСДБ г. Брянска», в группах «Финансовые грамотеи» в социальных сетях (ВК – https://vk.com/club197756177; ОДКЛ – https://ok.ru/group/58354675286223 ).

Ознакомившись с экспонатами, можно ответить на вопросы викторины.

Возрастное ограничение: 0+

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