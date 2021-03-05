В брянских Клинцах завели уголовное дело после массовой гибели рыбы

Уголовное дело завели по факту массовой гибели рыбы в Клинцовском районе. Фигурантом по нему проходит местный химзавод «Биохим». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области в пятницу, 5 марта.

Возбуждению уголовного дела предшествовала прокурорская проверка.

Выяснилось, что ООО «Биохим» загрязнило поверхностные воды. В результате этого погибло больше 55 тысяч экземпляров рыб, которые обитали в частном пруду на реке Вепринка. Ущерб превысил 955 тысяч рублей.

- Прокуратура направила собранные материалы в правоохранительные органы, - рассказывают в надзорном ведомстве. - По результатам их рассмотрения полицейские возбудили уголовное дело по статье «Загрязнение вод».

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