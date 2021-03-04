Во время пожара в Новозыбкове погиб 34-летний мужчина

Во время пожара в общежитии в брянском городе Новозыбков погиб 34-летний мужчина. Сообщение о возгорании на улице Ломоносова поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в семь часов утра в четверг, 4 марта. На место выехали две пожарные машины с автолестницей.

Оказалось, что горел мусор в подвале многоквартирного дома. Уже через 19 минут огонь потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Из подъезда эвакуировали восемь человек. Одного жильца спасти не удалось. Предположительно, мужчина отравился угарным газом, сообщает газета "Маяк".

Специалисты выяснят, что стало причиной пожара.

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