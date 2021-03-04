Отдельно задумались об обеспечении трасс искусственным снегом. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области задумались о создании лучшей лыжной тренировочной базы в ЦФО. В регионе также может появиться летняя база для зимних видов спорта. На сегодняшний день в Центральном федеральном округе подобное учреждения существует только в городе Рыбинске. И, по словам специалистов, работает не достаточно плодотворно.

На Брянщине хотят выбрать типовой проект и начать работу по созданию базы для летней подготовки спортсменов-лыжников. Планируется, что это будет филиал областной детско-юношеской школы олимпийского резерва по лыжному спорту.

Сейчас в брянской спортшколе по лыжам работают девять тренеров. Они занимаются с 240 спортсменами. Ее два филиала работают в Дятьковском и Брасовском районах. В регионе планируют открыть еще шесть отделений – в Жуковском, Клинцовском, Стародубском, Новозыбковском, Карачевском и Брянском районах.

Большинство лыжных трасс пролегают в лесах. Поэтому руководители региона поручили такие участки отдавать филиалам школ в долгосрочную аренду. Отдельно задумались об обеспечении трасс искусственным снегом. Для этого предложили сделать скважины с технической водой, которые позволят в краткие сроки подавать искусственный снег при помощи снежных пушек и снеговых ружей.

Также в Брянской области разрабатывают программу по развитию основных видов спорта и решают вопрос привлечения специалистов для воспитания молодых спортсменов, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

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