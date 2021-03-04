В Брянске на 83 году жизни скончался артист Борис Матвеев

Фото: Брянский драматический театр имени А.К. Толстого.

В Брянске скончался артист, ветеран Брянского драматического театра, член Союза театральных деятелей России Борис Алексеевич Матвеев. Ведущему мастеру сцены было 82 года. Об этом сообщили коллеги актера на официальном сайте драмтеатра.

Борис Матвеев в 1961 году окончил Саратовское театральное училище, а в 1962 году его приняли в труппу Брянского драматического театра. За прошедшие годы он сыграл огромное количество ролей в разных спектаклях.

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