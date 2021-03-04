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В Брянской области самогонщицу оштрафовали на 50 тысяч рублей

Женщина занимается самогоноварением длительное время
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Жительницу города Сельцо Брянской области оштрафовали за незаконную розничную продажу алкоголя.

Суд установил, что женщина длительное время варит и продает самогон. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности.

15 ноября 2020 года она в очередной раз продала самопальный алкоголь местному жителю. Это зафиксировали сотрудники полиции.

Теперь женщина должна выплатить 50 тысяч рублей штрафа. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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