Житель Брянской области за убийство жены получил 11 лет колонии

Жителя Карачевского района осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

Суд установил, что 7 июня 2020 года у себя дома мужчина избил свою жену. Он нанес ей не менее шести ударов ногами и руками по голове и не менее четырех ударов по груди, рукам и ногам.

У женщины обнаружили многочисленные телесные повреждения, а также закрытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга. От побоев жертва скончалась через непродолжительное время на месте преступления.

Виновного приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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