Жители Белых Берегов просят отремонтировать переезд у ГРЭС

Фото: "Белые Берега".

Жители Белые Берегов просят районную администрацию отремонтировать железнодорожный переезд около ГРЭС. Сейчас он не используется по назначению. Есть вероятность, что объект является бесхозным.

Последний раз ямы на переезде залатали в середине лета. Но уже к осени они появились вновь.

Местные жители просят либо закатать переезд в асфальт вместе с рельсами, либо найти хозяина и обязать привести его в порядок дорогу.

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