В Брянской области поймали более 300 водителей-нарушителей

С 24 по 26 февраля сотрудники Госавтоинспекции остановили более 900 автобусов.
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области
В Брянской области проверили водителей автобусов. В регионе прошла оперативно-профилактическая операция «Автобус». С 24 по 26 февраля сотрудники Госавтоинспекции остановили более 900 автобусов, в том числе 117 – межрегиональных.
В целом за различные нарушения привлекли свыше 300 водителей. 40 из них удалось выявить при помощи фотовидеофиксации. В трех машинах обнаружили изменения, внесенные в конструкцию без разрешения ГИБДД. Им будет аннулирована регистрация транспортного средства.
Безопасность пассажирских перевозок проверили 39 раз, в том числе 20 раз с использованием скрытого патрулирования. Административные протоколы выписали на 16 должностных лиц и на одного предпринимателя, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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