Клинчанина осудят за убийство знакомой и хранение пороха

Ушло в суд уголовное дело об убийстве женщины в Клинцовском районе и хранение пороха. За содеянное готовится ответить 46-летний местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Брянской области во вторник, 2 марта.

Из материалов уголовного дела следует, что брянец зарезал знакомую 30 июня прошлого года. Тогда обвиняемый пьяный обвиняемых находился у себя дома - в селе Смолевичи. Удар ножом в область головы и шеи он нанес женщине в ходе внезапно возникшей ссоры. От полученных травм селянка скончалась на месте происшествия.

В этот же день в доме обвиняемого - во время обыска - правоохранители нашли несколько емкостей с порохом. Его общая масса превышала 325 граммов. Причем хранил взрывчатую смесь брянец с нарушением установленного порядка и без разрешения.

- В настоящее время расследование завершено, - говорят в Следственном комитете. - Собранные следователями доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.

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