Рано утром в Дятьковском районе сгорел дом и четыре хозпостройки

Частный жилой дом и четыре надворные постройки сгорели в Дятьковском районе рано утром во вторник, 2 марта. Человеческих жертв нет, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Пожар зафиксировали в 04.52. Оперативному дежурному по телефону доложили, что возгорание произошло в деревне Любегощь. К месту ЧП оперативно выехали расчеты трех пожарных частей. К их прибытию дом и четыре строения во дворе горели уже по всей площади.

- В 05.50 пожар локализовали, в 06.35 - ликвидировали открытое горение, - рассказывают в брянском главке МЧС. - Травмированных нет. Что стало причиной возгорания - установят эксперты.

Кстати, в минувшие сутки - понедельник, 1-го - в Брянской области зарегистрировали восемь техногенных пожаров. Также спасатели один раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП.

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