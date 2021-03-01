Брянский коронавирусный оперштаб сменил название в одном из мессенджеров

В Брянской области группа «Оперативный штаб. Коронавирус» в мессенджере «Телеграм» сменила название. С 1 марта популярный паблик стал называться «Брянская область. Оперативно». Об этом сообщили на странице сообщества.

Изменения связаны с постепенным улучшением ситуации с распространением коронавируса, а также с расширением тематики группы. Теперь здесь будут публиковать актуальную информацию о жизни Брянской области и информацию оперативных служб. Такое решение организаторы сообщества приняли после проведенного среди жителей региона опроса.

– Мы благодарны вам за то, что оставались с нами все это время и получали достоверную информацию от оперативного штаба, пользовались проверенными данными и не доверяли фейкам, – сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

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