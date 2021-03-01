Брянской области обещают сложную погоду в марте

Брянской области пообещали много осадков в марте. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Российской газете». Синоптик отметил, что осадки возможны в разных формах - в виде дождя, снега, мокрого снега, снега с дождем.

Самый сухой март был зафиксирован в 1960 году. Больше всего осадков выпало в марте 1999 года. Самым теплым в Брянской области стал март 2007 года. Тогда столбик термометра поднимался до 4,4 градусов тепла. Наиболее холодным первый весенний месяц был в 1952 году. Тогда морозы доходили до минус 11,5 градусов по Цельсию.

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