Жительницу брянского Сельцо оставили без важного лекарства

Без жизненно необходимого лекарства оставили жительницу брянского города Сельцо. В 2020-м ей выдали всего пять пачек препарата, вместо положенных двенадцати. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области в понедельник, 1 марта.

Нарушения законодательства об охране здоровья граждан обнаружила прокурорская проверка. Оказалось, что жительницу Сельцо не в полной мере обеспечили важным лекарством в 2020 году. А оно ей положено в связи с выявленным заболеванием.

Так, в течение года заявительница получила пять упаковок препарата по льготным рецептам. А одной хватает ровно на месяц. Причем даже их женщина получила с существенными задержками.

– В адрес директора департамента здравоохранения Брянской области внесли представление, – комментируют в надзорном ведомстве. – По результатам его рассмотрения, выявленные нарушения нашли свое подтверждение. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

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