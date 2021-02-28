В брянском Новозыбкове ищут родных владельцев семейного альбома

Фото: Константин Попов.

В брянском городе Новозыбков ищут родных владельцев семейного альбома. Реликвия со старинными фотографиями оказалась у жительницы Гомеля. Она прислала письмо с просьбой помочь отыскать наследников семьи, изображенной на фотографии. Женщина хотела бы передать альбом тем, кому память о близких дорога.

Чтобы связаться с белорусской, нужно написать в комментариях под постом Константина Попова.

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