В Брянской области прививку от коронавируса сделали больше 40 тысяч человек

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области прививку от коронавируса сделали 40267 человек. Такие данные озвучили 26 февраля на заседании оперативного штаба. В первую очередь, вакцинировать предлагают медикам, учителям, работникам социальной сферы, транспорта, а также тем, кто страдает ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями.

В регион поступило 55172 дозы вакцины Спутник V, сообщают в пресс-службе областного правительства. В области работает 61 прививочный кабинет.

На прошлой неделе закупили еще одну морозильную камеру для хранения препарата. Теперь в распоряжении брянских медработников есть пять морозильников общим объемом 1000 литров.

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