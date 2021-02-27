В ДТП в Трубчевском районе травмы получил 23-летний водитель

В дорожно-транспортном происшествии в Трубчевском районе пострадал 23-летний водитель ВАЗ-21140. Автоавария случилась около восьми часов утра в пятницу, 26 февраля, на 11-м километре дороги Брянск-Новозыбков-Трубчевск.

Молодой человек на ВАЗе ехал со стороны Трубчевска в сторону Брянска. Он отвлекся от управления автомобилем и врезался в ВАЗ-21112, который двигался попутно. За рулем второй машины был 53-летний мужчина.

У водителя первой легковушки диагностировали травмы плеча и ключицы. Пострадавшего отпустили домой, назначив лечение, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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