В горящем доме в Комариком районе погибла 46-летняя женщина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В горящем доме в комаричском поселке Лопандино погибла 46-летняя женщина. Сообщение о пожаре на улице Губина поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 22.26 в пятницу, 26 февраля. На место выехали две пожарные машины.

На пожаре работало звено газодымощащитной службы, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Открытый огонь удалось ликвидировать к одиннадцати часам вечера. Тогда уже стало понятно, что погиб человек. А полностью потушили пожар только через четыре часа - к трем часам ночи.

Причину пожара установят эксперты.

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