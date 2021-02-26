В Брянске избрали новый состав молодежного совета

При первой встрече молодые люди решали организационные вопросы и знакомились друг с другом. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске сегодня, 26 февраля, прошло первое заседание молодежного совета при главе городской администрации. Встреча, которая состоялась в Доме волонтера, собрала лидеров и участников студенческих объединений или движений, представителей трудовых коллективов и отдельных социальных групп.

В состав совета, который обновляется каждые два года, вошли 20 человек. Им предстоит распределиться по пяти секциям: «Добровольчество», «Детские и молодежные объединения, организации, движения, занятость и летний отдых молодежи». А также «Культура и творчество молодежи», «Информационное обеспечение молодежной политики», «Гражданственность, патриотизм, физическое совершенство».

При первой встрече молодые люди решали организационные вопросы и знакомились друг с другом. Вместе с ними в беседе принимал участие психолог центра «Ладья». Каждый участник совета принес собственный проект усовершенствования жизни города. Юноши и девушки делились своими взглядами на различные сферы жизни.

На следующем заседании, дата которого будет назначена позже, изберут председателя молодежного совета и руководителей всех пяти секций, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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