В брянской Бежице в пожаре погиб 58-летний мужчина

Один человек пострадал в пожаре в Бежицком районе Брянска рано утром в пятницу, 26 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Оперативному дежурному доложили о ЧП в 06.08. Уточнялось, что произошло возгорание жилого дома на улице Шоссейной в поселке Октябрьский. Первоначально по вызову выезжали подразделения двух пожарных частей. Позже подтянулись еще два.

В 06.35 пожар удалось локализовать, спустя полчаса - ликвидировать полностью.

«В результате пожара пострадал один человек. Причина пожара устанавливается», - сказано в официальном релизе.

Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», в огне погиб 58-летний мужчина.

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