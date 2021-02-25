В Брянске не разрешили установить пять вендинговых автоматов. В них могли продаваться горячие напитки и сладости. Четыре автомата хотели установить в Советском районе, один - в Володарском. Но места для установки не согласовали соответствующие службы.

Поэтому депутаты горсовета на очередном заседании, которое прошло 24 февраля, не включили места для установки в схему размещения нестационарных объектов. Также не включили схему три киоска.

Семь заявок получили отрицательные заключения, одну заявку отправили на доработку.

- Депутаты предложили предоставить необходимые документы к следующему заседанию горсовета, - говорят в пресс-службе горсовета.

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