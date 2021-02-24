В Брянске выявили дефекты на 188 отремонтированных за 5 лет дорогах

В Брянске выявили дефекты на 188 отремонтированных в течение пяти лет дорогах. Брак составил 1050 квадратных метров или 0,05 процента от общей площади обновленных трасс. По условиям контракта дефекты должны устранять подрядные организации.

В брянской мэрии прошло совещание, на котором обсудили ремонты городских дорог в текущем сезоне. Перед дорожниками поставили задачу выполнить все запланированные на 2021 год ремонты не только качественно, но и в срок. Дороги должны быть сданы не позднее сентября.

Городские власти уделили внимание ямочному ремонту. Его надо проводить с использованием дорожной фрезы для более качественного и долговременного результата, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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